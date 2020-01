Reforço de transmissão na região Norte destrava 18 GW Operador passa a contar com maior capacidade de transmissão para as hidrelétricas do rio Madeira (Santo Antônio e Jirau), Belo Monte e Tucuruí

O ONS contará, pela primeira vez, com o pleno potencial hídrico das usinas da região Norte do país – as do rio Madeira, Santo Antônio (3,5 GW) e Jirau (3,7 GW), e Belo Monte (11,2 GW) e Tucuruí (8,5 GW) a partir de janeiro deste ano. Com o reforço recente na rede de transmissão, podem…