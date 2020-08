Raízen solicita desarquivamento de inquérito Empresa quer que o Cade retome investigações sobre suposta sonegação fiscal no mercado de combustíveis do RJ

A Raízen solicitou ao Cade o desarquivamento do inquérito administrativo que investigava se a Refinaria de Manguinhos, a 76 Oil, a Rodopetro e a Minuano Petróleo estavam sonegando impostos para conseguir praticar preços mais baixos de venda de gasolina C, óleo diesel e etanol hidratado no estado do Rio de Janeiro. Caso o conselho não…