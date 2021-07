Qair investirá US$ 6,95 bilhões em hidrogênio verde no Ceará

Qair investirá US$ 6,95 bilhões em hidrogênio verde no Ceará Projeto envolve produção de 296 mil toneladas anuais de hidrogênio verde utilizando energia eólica offshore

A Qair Brasil assinou memorando de entendimento com o Governo do Ceará, na última terça-feira (06/07), para o desenvolvimento de planta de produção de hidrogênio verde, que utilizará energia eólica offshore a ser gerada através do Complexo Eólico Marítimo Dragão do Mar. O investimento total previsto é de US$ 6,95 bilhões, com geração de 2.000…