Próximo RAP será o mais importante já produzido pelo ONS, diz diretor geral

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 4,00 por dia. Assine Ou Você pode ler nosso conteúdo exclusivo adquirindo pacotes de créditos para acessar matérias avulsas COMPRE AQUI

A minuta do Relatório de Análise de Perturbação (RAP), em elaboração no ONS, será publicada no dia 28 de setembro, confirmou o diretor-geral Luiz Carlos Ciocchi no VII Fórum Cogen — Cogeração e Geração Distribuída, realizado quarta-feita (20) pela Associação da Indústria de Cogeração de Energia (Cogen). O documento deve resumir as causas do apagão…