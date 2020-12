Projeto do Gasoduto Sudoeste da Bahia volta a avançar Com vazão de até 600 mil m³/dia, primeiro trecho entra em operação em 2021. BahiaGás planeja iniciar segunda etapa ainda no ano que vem, segundo Luiz Gavazza

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

O Gasoduto do Sudoeste da Bahia, peça-chave na expansão da rede da BahiaGás finalmente começa a sair do papel. Com extensão total de 307 km e dutos de 10 polegadas, o projeto de R$ 400 milhões terá vazão total para até 600 mil m³/dia. As obras haviam sido paralisadas por uma demanda judicial. Isso obrigou…