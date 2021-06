Programa concluí 4,3 mil quilômetros de redes trifásicas no Paraná Até agora, a Copel investiu R$ 403 milhões no projeto, que possui R$ 2,1 bilhões previstos para os próximos cinco anos

A Copel informou que o programa “Paraná Trifásico”, implementado pela distribuidora, concluiu 4.285 quilômetros de novas redes trifásicas de energia no estado, desde o início de sua operação. Ao todo, 198 municípios paranaenses foram beneficiados com o empreendimento. Até agora, o investimento no projeto foi de R$ 403 milhões do total de R$ 2,1 bilhões…