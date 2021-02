Privatização da Eletrobras entra em pauta prioritária do governo Presidentes da Câmara e do Senado recebem de Jair Bolsonaro lista de 35 propostas prioritárias, que incluem capitalização da estatal

Aparentemente, a privatização da Eletrobras voltou para a pauta de prioridades do governo. Nesta quarta-feira (03/02), os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas – AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), receberam do presidente Jair Bolsonaro uma lista de 35 propostas que o governo considera importantes, no retorno das atividades parlamentares. Entre…