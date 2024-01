Primeiro BRT com frota 100% elétrica ligará Grande ABC à capital paulista

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

O projeto de implantação do BRT-ABC, primeiro com frota 100% elétrica do Brasil, tem inauguração prevista para 2025. O sistema, com 92 ônibus elétricos, conectará, ao longo de 17 km, a região do Grande ABC à capital paulista. A iniciativa, que vai beneficiar mais de 200 mil passageiros por dia, conta com financiamento de R$…