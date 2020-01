Prefeituras poderão receber recursos para projetos de eficiência energética Projeto de lei é de autoria do senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB)

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A Comissão de Infraestrutura do Senado analisa proposta que destina recursos aos municípios para realização de projetos de eficiência energética nos sistemas de iluminação pública. O projeto de lei nº 6.035/19, do senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), determina que 40% do valor destinado a programas de eficiência energética no uso final, por concessionárias e…