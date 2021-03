“Precisamos trazer mais mulheres para profissões de ciências exatas” Andrea Santoro e Julia Rodrigues, especialistas da AES Brasil, sonham com equidade de gênero no setor, ainda predominantemente formado por homens

A participação feminina no setor de energia ainda é baixa. Mulheres representam 32% da força de trabalho no segmento de energias renováveis e 22% no setor de óleo e gás globalmente, segundo pesquisa da Agência Internacional de Energia Renovável (Irena). É uma lacuna grande em comparação com uma parcela de 49,5% da população mundial formada…