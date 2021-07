Powertis obtém R$ 520 milhões do BNB para projeto solar Complexo Graviola terá potência instalada de 375 MWp e deve gerar 1.200 postos de trabalho diretos no Piauí

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A Powertis, empresa do grupo espanhol Soltec, e o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) firmaram contrato de financiamento no valor de R$ 520 milhões (cerca de € 86 milhões) para implantação de novas usinas solares fotovoltaicas no país. O financiamento foi assessorado pela Itaca Advisory e contempla uma linha de crédito de 24 anos,…