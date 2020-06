Potigás facilita pagamento de faturas para o segmento comercial Usuários podem parcelar as faturas que venceram em março, abril e maio, com dispensa de juros e multa de atraso em até seis parcelas

O governo do Rio Grande do Norte, através da Potigás e da Secretaria de Estado do Turismo (Setur/RN), adotou o parcelamento das faturas de gás natural canalizado para os clientes do segmento comercial, inclusive dos setores de restaurantes e hotelaria, favorecendo a retomada econômica do Rio Grande do Norte em meio à crise provocada pela…