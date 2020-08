Pós-GSF: problemas estruturais no MRE

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

Com a aprovação pelo Senado do PL 3.975, que abriu caminho para a solução dos mais de R$ 8,5 bilhões em débitos de GSF retidos judicialmente, que travam as liquidações financeiras na CCEE, os agentes do setor elétrico voltam os olhos para uma reforma estrutural do MRE, considerado por muitos hoje um vetor de ineficiências.…