Porto do Açu recebe licença para termelétrica Construção da GNA II deve ser iniciada neste semestre em São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A Gás Natural Açu (parceria entre a Prumo Logística, BP Energy e Siemens) recebeu a licença de instalação para a usina termelétrica (UTE) GNA II, no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ). A licença foi emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão do estado do Rio de Janeiro, e a previsão…