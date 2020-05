Porto baiano mira importação de combustíveis Tequimar aposta em demanda com redução gradual do excedente de produção da RLAM

O Terminal Químico de Aratu (Tequimar) pretende construir novo píer com berço de atracação para a movimentação de granéis líquidos no Porto de Aratu-Candeias, na Bahia. Apresentado à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), o projeto prevê a expansão da área prevista no contrato de arrendamento firmado com a Companhia das Docas do Estado da…