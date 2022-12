Por que o biometano é importante para as indústrias e o planeta?

Em meio às relevantes discussões sobre eficiência energética e transição para a economia de baixo carbono, as fontes renováveis estão sendo exploradas em seu potencial, mas com um alerta para a necessidade de fornecimento contínuo.

Os combustíveis fósseis cumpriram seu papel e agora a sociedade exige que as atividades econômicas estejam alinhadas ao crescimento sustentável. Por isso, o biometano passa ser uma resposta consistente aos anseios de indústrias de todo o mundo. Chamado de pré-sal dos centros urbanos, este é um derivado do biogás, purificado e “verde”.

Não se trata de um exercício de futuro: o biometano já é uma realidade. A demanda é forte e crescente, o cenário é favorável e o mercado corre para implementar plantas que possam atender às necessidades urgentes das indústrias que revisam suas prioridades e impactos, instituindo pilares ESG entre as metas.

A beleza do biometano está em aproveitar um carbono que já está entre nós, sem a necessidade de buscar o carbono fossilizado a milhões de anos possui origens variadas, desde os subprodutos da agropecuária à decomposição dos resíduos sólidos urbanos. Neste último caso, por exemplo, tem capacidade de ser gerado ininterruptamente e com o benefício de estar próximo aos centros urbanos e polos industriais.

Além de obter a previsibilidade de fornecimento, não dependendo da intensidade do sol ou da força do vento, o biometano que advém do lixo também não sofre impacto de conflitos mundiais, problemas de logística ou variação de câmbio, nem mesmo crises diversas que possam comprometer seu abastecimento. Uma solução renovável para empresas que buscam tornar seu processo mais sustentável.

No Brasil, se explorado o potencial de produção de biogás a partir de resíduos sólidos em sua totalidade – o equivalente a 2,3 bilhões Nm³/ano*, de um insumo que também pode ser transformado em biometano –, seria possível contribuir consistentemente para suprir o consumo de energia elétrica do país. Energia limpa, renovável e perene, 365 dias no ano. Desse potencial, 79%, em média, são derivados de RSU*.

A possiblidade de transporte do biometano por gasodutos ou pelos demais modais de maneira comprimida ou liquefeito, abre oportunidades de negócio com os mais diversos consumidores, independentemente da distância entre a produção e o ponto de consumo. Este processo garante, capilaridade de fornecimento, reduzido risco ambiental e menor custo de transporte, quando comparado ao Gás Natural fóssil.

É aqui que entram as plantas de valorização de resíduos sólidos urbanos. Considerado por muitos especialistas como uma das principais alternativas de produção de gás natural renovável, estes ativos de manejo adequado do lixo podem desempenhar papel relevante na descarbonização da matriz energética global. No Brasil, são mais de 76 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano que, que poderiam gerar biometano e atender à necessidade de energia das indústrias nacionais, com vantagens financeiras, sociais e ambientais.

Este é um tema urgente, e o biometano está na vanguarda da tecnologia para a agenda urbana de sustentabilidade. Precisamos entender suas vantagens ambientais e como as indústrias do país se beneficiarão de um recurso tão eficiente, originário da matéria prima gerada pelo consumidor local: o lixo. Porque isto é verdadeiramente economia circular e um horizonte sustentável para a produção nacional.

*Fonte: Programa de Energia para o Brasil (BEP) do governo britânico, executado por um consórcio de organizações liderado pela Adam Smith International (ASI) com a participação do Instituto 17 (i17), Carbon Limiting Technologies (CLT), hubz e Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Jorge Rogério Elias é engenheiro mecânico e diretor de Engenharia e Implantação da Orizon Valorização de Resíduos