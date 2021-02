Por que a Aneel desclassificou a Alta Luz Brasil do leilão de LTs de dezembro? Empresa que arrematou ativos do Lote 1 apresenta à agência reguladora título falso de dívida pública para justificar aumento de capital

Em dezembro, a Aneel realizou um leilão de linhas de transmissão que teve oferta de 11 lotes, todos arrematados, alguns com ofertas em viva-voz, com deságios elevados. Na semana passada, descobriu-se que um dos vencedores, a AgroNegócio AltaLuz Brasil não recebeu habilitação pela agência como vencedora do certame, com previsão de investimentos da ordem de…