Política tributária tornaria etanol competitivo no Sul

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A Federação Brasilcom, entidade que reúne cinco sindicatos estaduais (RS, SC, PR, MG e GO) das distribuidoras de combustíveis, gás natural e biocombustíveis, estima que a isenção do PIS e do Confins, tributos federais aplicados ao etanol hidratado, geraria uma redução de até 8,5% no preço do combustível ao consumidor final, variando conforme a região…