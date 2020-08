PLD médio em 2020 deve fechar em R$ 95,76/MWh no SE/CO Em nova estimativa, CCEE aumenta projeções de preço médio anual no mercado de curto prazo para todos os submercados

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

O PLD médio do submercado Sudeste/Centro-Oeste deve fechar este ano em R$ 95,76/MWh, estima a CCEE. Para o Sul, a expectativa é de uma média R$ 103,18/MWh no ano, enquanto no Nordeste, é de R$ 86,72/MWh. Já no Norte, a projeção é de R$ 83,64/MWh. Em todos os submercados, a expectativa de PLD médio para…