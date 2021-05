PLD Horário tem primeira correção de erro no cálculo de preço Inconsistência relativa a limites de transmissão para submercado Sul fez com que média saltasse para mais de R$ 400/MWh

Inconsistências em dados técnicos relativos aos limites de transmissão do submercado Sul no modelo Dessem resultou em correção no Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) para o subsistema, que passará a valer a partir desta terça-feira (04/05), de acordo com comunicação do ONS e da CCEE a agentes. É o primeiro ajuste de preços ocorrido…