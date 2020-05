Plano Decenal de Eficiência sai até o fim do ano

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Até o fim de 2020, estará pronta a síntese do Plano Decenal de Eficiência Energética (PDEf), em elaboração pela consultoria IX Estudos e Projetos, contratada por licitação do Procel Eletrobras no começo do ano. Os trabalhos envolvem o diagnóstico dos programas atuais de eficiência e propostas de novas ações, com workshops ao longo do ano…