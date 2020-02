Petrocity planeja térmica a gás de US$ 1,2 bilhão Uma das alternativas em estudo é abastecer a planta com produção do pré-sal de Campos

A Petrocity Geração de Energia pretende instalar uma usina termelétrica com capacidade de 1,8 GW, um duto de gás natural e uma unidade regaseificadora no município de São Mateus, no Espírito Santo. Com investimento de U$ 1,2 bilhão, a previsão é que ela seja leiloada no primeiro trimestre de 2021. A companhia estuda três meios…