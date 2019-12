Iniciada venda de usinas de biodiesel

A Petrobras Biocombustível (PBio), subsidiária integral da Petrobras, iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) referente à venda conjunta da totalidade de ações na BSBios Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A (BSBios). A PBio detém 50% de participação na BSBios e realizará a venda em conjunto com a sua sócia, a RP Biocombustíveis S.A, que detém os 50% restantes.

A operação ocorrerá por meio de processo competitivo conduzido exclusivamente pela PBio, visando à venda de 100% das ações da BSBios, seguindo a Sistemática de Desinvestimento da PBio. O teaser, que contém as principais informações sobre os ativos e os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, está disponível no site da Petrobras.

A presente divulgação está de acordo com as diretrizes para desinvestimentos da Petrobras e da PBio e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017. Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor para os nossos acionistas.

Sobre a BSBios

A BSBios é proprietária de duas usinas de biodiesel:

i) Usina de Biodiesel de Passo Fundo, localizada no município de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul, com capacidade de produção de 288 mil m³/ano (com previsão de ampliação para 414 mil m³/ano de biodiesel em 2020), capacidade de esmagamento de 1.152 mil toneladas/ano e capacidade de armazenamento de 120 mil toneladas de grãos, 60 mil toneladas de farelo e 7,5 mil m³ de biodiesel; e

ii) Usina de Biodiesel de Marialva, localizada no município de Marialva, no estado do Paraná, com capacidade de produção de 414 mil m³/ano e capacidade de armazenamento de 3 mil m³ de óleo vegetal, 1,5 mil m³ de gordura animal e 4,5 mil m³ de biodiesel.

Estratégia

A diretriz da Petrobras de saída do segmento de biocombustíveis, anunciada desde 2016, ganhou mais velocidade em 2019, quando foram realizadas outras três operações:

– Venda da participação na Belem Bioenergia Brasil (BBB) – A Petrobras Biocombustível S.A. (PBio), subsidiária da Petrobras, concluiu a operação de venda de 50% de sua participação na BBB para a Galp Bioenergy B.V., conforme divulgado em 01/11/2019;

– Venda das ações de emissão da Bioóleo Industrial e Comercial S.A. (Bioóleo) detidas pela PBio (6,07%) – O Conselho de Administração da Petrobras aprovou em 18/12/2019 o exercício da opção de venda pela PBio das suas ações da Bioóleo para a 2H Participações Societárias EIREI (2H), que detém o restante de participação na empresa. A conclusão da operação ainda está sujeita às aprovações finais entre os sócios;

– Dissolução da Participações em Complexos Bioenergéticos S.A. (PCBios) – O Conselho de Administração da Petrobras aprovou em 23/10/2019 a dissolução da PCBios, na qual a Petrobras detém participação de 50% das ações, em sociedade com a Mitsui & Co. Ltd., que detém os demais 50% da companhia. A conclusão da operação ainda está sujeita às aprovações finais entre os sócios.

Em comunicado, a Petrobras afirmou que os desinvestimentos em biocombustíveis reforçam seu foco na estratégia de manter na carteira ativos de classe mundial dos quais ela é a “dona natural”, ao mesmo tempo em que permite o acesso a novos participantes nesse segmento industrial, que também cresce no Brasil.

“A saída da Petrobras do segmento de biocombustíveis está alinhada com a estratégia de reposicionamento do seu portfólio para se tornar uma empresa mais focada em exploração e produção de óleo e gás em águas profundas e ultra profundas, mantendo parte da sua capacidade de refino e excelência na comercialização global de petróleo, gás e derivados”, ressaltou a companhia.