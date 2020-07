Petrobras desiste de planta eólica offshore Projeto no Rio Grande do Norte estava associada ao campo de Ubarana, no Rio Grande do Norte

A Petrobras desistiu do projeto da planta piloto de geração eólica offshore no Rio Grande do Norte, informou a gerente de Emissões e Mudanças do Clima da estatal, Viviana Coelho, durante webinar promovido pela EPBR, na sexta-feira (3/7). Em outubro de 2019, a Petrobras solicitou licenças prévia e de instalação para implementação do projeto ao…