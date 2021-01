Pedidos de outorga de geração mais que dobram em 2020 Capacidade instalada de projetos com DRO passou de cerca de 32 GW em 2019 para 86,1 GW no ano passado

A Aneel emitiu 1.874 despachos de requerimento de outorga (DRO) para novos projetos de geração elétrica em 2020. Os pedidos somaram 86,1 GW de capacidade instalada, mais do que o dobro de 2019, quando foram aproximadamente 32 GW. As informações são de levantamento da consultoria ePowerBay, com base nas publicações do Diário Oficial da União.…