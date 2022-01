Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

A minuta do Plano Decenal de Energia (PDE 2031), cuja minuta foi colocada em consulta pública nesta segunda-feira (24/01), por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, estima crescimento de 4,9% ao ano na participação do consumo do gás natural da matriz energética brasileira. No final do decênio, iniciado em 2022, o gás…