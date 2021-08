Para salvar o Sudeste, energia do Nordeste CMSE aprova redução de restrições no São Francisco, diante de "relevante piora" do quadro hidrológico; proposta ainda precisa passar pela CREG

Para evitar um colapso das hidrelétricas do Sudeste, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) vai propor à Câmara de Regras Excepcionais de Geração Hidrelétrica (CREG) a flexibilização de restrições hidráulicas na bacia do rio São Francisco, especialmente o uso dos reservatórios das hidrelétricas lá instaladas.

O CREG vai se reunir nesta quarta-feira (25/08) e a tendência é de que as sugestões sejam aceitas. A CREG e o CMSE são presididos pelo MME. Até o fechamento desta edição, ainda não era conhecido o horário da reunião da câmara.

O Sudeste/Centro-Oeste é o submercado que tem o menor nível médio de armazenamento entre os quatro do país, aproximando-se da marca dos 20%, é o maior em consumo e a carga insiste em não recuar ao mesmo tempo que as chuvas mantém-se escassas a cada semana operativa.

A previsão do ONS para a quarta semana operativa – a atual – é de uma carga que se aproxima dos 70 mil MW médios. O armazenamento dos reservatórios do SE/CO na última segunda-feira (23/08) era de 23,0%.

O comunicado de imprensa, por sinal, adotou um tom mais objetivo em relação às reuniões anteriores, com o uso de expressões como “degradação de cenários” e “relevante piora” do quadro. O documento traz ainda um alerta segundo o qual todas as medidas em andamento e propostas para o futuro são imprescindíveis.

Segundo comunicado divulgado pelo MME após a reunião extraordinária realizada nesta terça-feira (24/08), “predomina a degradação dos cenários observados e prospecções futuras, com relevante piora”, tornando mais crítica a operação do sistema, “fazendo-se imprescindível a adoção de todas as medidas em andamento e propostas, destacadamente a alocação dos recursos energéticos adicionais e flexibilizações de restrições hidráulicas”.

Em especial, decidiu-se pelas flexibilizações operativas hoje estabelecidas, “relacionadas a níveis mínimos de armazenamento de usinas hidrelétricas” e o CMSE indicou a necessidade de uso dos estoques hídricos armazenados.

Os limites mínimos de armazenamento nas usinas do rio São Francisco são de 60%. Na última crise hídrica, entre 2014 e 2017, os reservatórios do Nordeste viveram situação semelhante à atual do Sudeste, sendo que o São Francisco tem a questão dos outros usos, especialmente consumo humano.

Essa medida não seria adotada isoladamente. O ONS recomendou a redução dos critérios de redundância N-2 para N-1, adotados em interligações onde interrupções podem ser mais drásticas. Com a redução, o operador tem mais espaço na transmissão para escoar 2.850 MW, o que permite mais envio de energia do Nordeste, preservando as usinas do Sudeste.

O governo tenta usar todas as armas para evitar decretar um racionamento de energia, bem como cortes de carga, como o recebimento de ofertas adicionais de termelétricas merchant (sem contratos de comercialização de energia) e de usinas com CVU nulo. Ao mesmo tempo, aposta na redução voluntária da demanda, programa que remunera oferta de consumidores que optarem por diminuir o consumo. O volume mínimo de consumo é de 5 MW médios.

Leia abaixo o comunicado do CMSE, na íntegra:

O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) se reuniu nesta terça-feira (24), em caráter extraordinário, para avaliar as condições de suprimento energético ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Conforme destacado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a exemplo do verificado nos últimos meses, predomina a degradação dos cenários observados e prospecções futuras, com relevante piora, fazendo-se imprescindível a adoção de todas as medidas em andamento e propostas, destacadamente a alocação dos recursos energéticos adicionais e flexibilizações de restrições hidráulicas.

Dessa maneira, foi apresentada proposta pelo ONS, recepcionada pelo CMSE, referente a flexibilizações temporárias da Regra de Operação do Rio São Francisco, considerando a importância de se dispor de recursos energéticos adicionais a fim de assegurar as condições de atendimento eletroenergético, e minimizando, assim, a degradação do armazenamento nos reservatórios das usinas hidrelétricas destacadamente nas regiões Sudeste e Sul do País.

Ademais, foram também discutidos aspectos relacionados a flexibilizações operativas hoje estabelecidas relacionadas a níveis mínimos de armazenamento de usinas hidrelétricas e o CMSE indicou a necessidade de uso dos estoques hídricos armazenados.

O tema seguirá para apreciação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG), que se reunirá amanhã para avaliação do tema.

Adicionalmente, foi realizada apresentação pela Assessoria Econômica do Ministério de Minas e Energia sobre proposta de Programa de Incentivo à Redução Voluntária do consumo de energia elétrica, aplicável aos consumidores regulados, por meio de incentivo econômico. O CMSE deliberou pelo encaminhamento do tema à CREG.

O CMSE, na sua competência legal, continuará monitorando, de forma permanente, as condições de abastecimento e o atendimento ao mercado de energia elétrica do País, adotando as medidas para a garantia do suprimento de energia elétrica. As definições finais sobre a reunião do CMSE de hoje serão consolidadas em ata devidamente aprovada por todos os participantes do colegiado e divulgada conforme o regimento.

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico

Desligamento em SP

No domingo (22/08), cerca de 620 MW foram desligados do sistema, em São Paulo. Para ser mais exato, às 14:40 horas ocorreu o desligamento automático das subestações Oeste e Bracell, com corte de 210 MW de carga da CPFL, 22 MW da Elektro , 13 MW do consumidor industrial Bracell e 378 MW do consumidor CBA. A energia foi restabelecida duas horas depois.

O incidente, sem maiores repercussões, no entanto, abre mais um sinal de alerta para o setor, uma vez que os principais temores sejam de apagões nos horários de ponta, por causa de contingências ou mesmo déficit de geração para atender à demanda naquele instante.