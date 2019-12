Pancas, no ES, substituirá iluminação com recursos do Bandes

Pancas, no ES, substituirá iluminação com recursos do Bandes Município substituirá lâmpada convencionais por led, e teve financiamento liberado como parte de um programa estadual voltado para cidades

Olá, nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Se já for assinante, faça seu login Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

O município de Pancas, na microrregião Centro Oeste do ES investirá na modernização da iluminação pública na cidade, com recursos do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). O apoio está enquadrado no Programa Bandes de Investimento nos municípios do Espírito Santo, o Procidades, e o município é o primeiro a assinar um acordo sob…