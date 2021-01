Oxe Energia contrata Weg para equipar térmicas em RR

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

A Oxe Energia firmou contrato com a Weg para fornecimento de quatro conjuntos de turbogeradores para as usinas termelétricas a biomassa Bonfim, Pau Rainha, Cantá e Santa Luz, localizadas em Roraima, informou a fabricante brasileira. As usinas venceram leilão de energia para fornecimento à Boa Vista e arredores, em leilão realizado em 2019. As quatro…