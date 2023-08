Operadoras de hidrelétricas investem em segurança cibernética

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

O temor de ataques cibernéticos com uso de softwares maliciosos, especialmente ransomwares, tem levado as empresas de geração hidrelétrica brasileiras a buscarem alternativas de proteção, coordenadas pelo ONS ou individualmente, em linha com os controles determinados pelo operador e com recomendações internacionais. Algumas delas evitam falar publicamente do assunto, tratado como estrategicamente sigiloso. As que aceitam…