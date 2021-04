ONS indica afluências abaixo da média em todo o país Instituição estima que volumes dos reservatórios deverão atingir 82,6% no Norte; 65,7% no Nordeste; 58,2% no Sul; e 34,7% no SE/CO até fim do mês

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

O ONS estima que os volumes dos reservatórios das hidrelétricas deverão atingir um percentual de 82,6% no Norte; 65,7% no Nordeste; 58,2% no Sul; e 34,7% no Sudeste/Centro Oeste até o final deste mês. As afluências ficarão abaixo da média em todas as regiões do país, de acordo com a instituição. O maior volume esperado…