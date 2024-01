ONS diz que adotou operação excepcional no pós-apagão de 15 de agosto

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 4,00 por dia. Assine Ou Você pode ler nosso conteúdo exclusivo adquirindo pacotes de créditos para acessar matérias avulsas COMPRE AQUI

O ONS informou ao EnergiaHoje que, após o apagão de proporções nacionais ocorrido no dia 15 de agosto do ano passado, precisou ampliar excepcionalmente o nível de segurança do sistema, incluindo a redução do carregamento das linhas de transmissão, até que as causas da ocorrência fossem apuradas. “Diante da perturbação observada no dia 15/08/2023, foi…