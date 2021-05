ONS atualiza plano de desenvolvimento tecnológico Documento visa identificar possíveis evoluções tecnológicas que poderão ser implantadas para a evolução do setor, assim como seus impactos na operação do SIN

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

O ONS concluiu a atualização do seu Plano Diretor de Desenvolvimento Tecnológico (PDDT), indentificando possíveis evoluções tecnológicas que poderão ser implantadas no setor elétrico, assim como seus impactos na operação do SIN. O PDDT é basicamente um portfólio de anteprojetos para listados para serem implementados em curto e médio prazo. De acordo com o operador,…