Omega lança plataforma digital para compra no ACL A empresa mira consumidores especiais e dispensa garantia financeira, com uso de algoritmo

A Omega Energia lançou na terça-feira (8/9) plataforma digital de compra e gestão de energia no mercado livre. A ideia com a ferramenta é ampliar a carteira de clientes da comercializadora do grupo, hoje mais restrita a contratos corporativos com grandes consumidores, para empresas com consumo entre 0,5 MW e 3 MW, com gastos médios…