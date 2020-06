O&M de solares movimentará US$ 9,4 bilhões por ano até 2025 Instalações globais no fim da vida útil dos inversores atingirão 227 GWp nos próximos cinco anos, diz Wood Mackenzie

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

Os gastos anuais com operação e manutenção (O&M) de usinas solares vão crescer para US$ 9,4 bilhões até 2025, prevê a consultoria Wood Mackenzie em pesquisa divulgada nesta segunda-feira (22/06). Desse total, a região da Ásia-Pacífico responde por US$ 4,1 bilhões. A Europa, Oriente Médio e África respondem por US$ 3,5 bilhões, e as Américas…