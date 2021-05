Nova meta de descarbonização da Honda pode favorecer projetos em energia Em meta anterior mais tímida, de reduzir pela metade as emissões, montadora ergueu no país parque eólico de 31,7 MW em Xangri-lá

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Com a revisão de sua meta global de descarbonização, que passou a mirar a neutralização de carbono até 2050, depois de ter sido desde 2016 a de reduzir pela metade as emissões nesse mesmo período, a montadora japonesa Honda no curto e médio prazo deve começar a adotar novas ações também no Brasil, onde conta…