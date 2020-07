Nova gasolina em produção no país Combustível feito em refinarias da Petrobras já está de acordo com regulamentação publicada este ano pela ANP

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A Petrobras informou, na quarta-feira (29/7), que toda a gasolina comum produzida em suas refinarias e comercializada aos distribuidores já está de acordo com a nova regulamentação da ANP, com octanagem RON 93, que será obrigatória no Brasil a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Publicada em janeiro, a Resolução ANP nº 807/2020…