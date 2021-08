Nota técnica do ONS é bem mais preocupante do que foi passado na coletiva do MME

Nota técnica do ONS é bem mais preocupante do que foi passado na coletiva do MME Documento indica adição de 5,5 GW médios no sistema entre setembro e novembro, o que corresponderia a uma potência extra de quase 7 GW num curtíssimo prazo

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

A Nota Técnica do ONS que serviu de base para as decisões anunciadas esta semana pelo governo na tentativa de evitar um colapso no abastecimento de energia elétrica no período entre agosto e novembro deste ano é bem mais preocupante do que a cúpula do setor transmitiu em entrevista coletiva concedida no final da tarde…