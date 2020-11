Nordeste se junta aos demais submercados com PLD no teto

Nordeste se junta aos demais submercados com PLD no teto Na semana anterior, PLD era de R$ 196,29/MWh, o que representa um salto de olímpicos 185,16%

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) atingiu o teto regulatório de R$ 559,75/MWh em todos os submercados, para a primeira semana operativa de novembro (de 28/11 a 04/12), de acordo com a CCEE. A novidade é o Nordeste, que vinha com os preços descolados do restante do país por várias semanas, e agora alinhou-se…