No dia do apagão no Amapá, falha causa blecaute na Bahia

No dia do apagão no Amapá, falha causa blecaute na Bahia Desligamento ocorreu nos primeiros minutos da última terça-feira (17/11) na região metropolitana de Salvador, cortando 360 MW

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Além do apagão que elevou a crise energética que abate o Amapá há 15 dias, outro blecaute ocorreu na última terça-feira (17/11), cortando 360 MW de cargas da Coelba, segundo o Informativo Preliminar Diário da Operação (IPDO) do ONS. O volume é superior aos 250 MW de carga perdida com o incêndio ocorrido no início…