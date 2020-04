Neonergia utiliza plataforma georreferenciada para aprimorar operação Parceria com Visão Geo e Here Technologies reduz custos operacionais e tempo de atendimento, gerando melhoria nos indicadores de continuidade

A Neoenergia desenvolveu parceria com a Visão Geo e com a Here Technologies para criar um sistema de otimização e despacho inteligente de serviços de campo. Para melhorar a eficiência e otimização do atendimento das chamadas, a empresa utiliza a plataforma de geolocalização da Here, onde constam mapas de alta precisão e conjuntos de APIs…