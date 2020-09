Neonergia obtém crédito de R$ 3,4 bilhões com BNDES Recursos serão utilizados para melhoria do fornecimento elétrico em cinco estados no biênio 2020/2021

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

Apoie o jornalismo especializado e faça a sua assinatura por menos de R$ 2,70 por dia. Assine

O BNDES vai apoiar o plano de investimentos 2020/2021 das distribuidoras da Neoenergia, atuantes em cinco estados: Bahia, Pernambuco,Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e São Paulo. O financiamento total será de R$ 3,39 bilhões, equivalente a 59% do investimento total do projeto (R$ 5,75 bi). O custo será de IPCA + 3,78%…