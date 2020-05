Neoenergia instala sistema que recompõe energia em 60 segundos

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

As distribuidoras de energia da Neoenergia instalaram 147 equipamentos automatizados nas redes de 49 municípios de suas áreas de concessão durante o primeiro trimestre do ano, informou a companhia. Os investimentos foram aplicados em sistema de Self Healing (auto recomposição, em tradução livre), possibilitando reforço à confiabilidade do sistema elétrico para a Coelba (BA), Celpe…