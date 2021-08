Neoenergia entrega último trecho do projeto Dourados em MS Empreendimentos foram arrematados no leilão de abril de 2017 e entregues com um ano de antecedência em relação ao prazo da Aneel

elaborado por jornalistas qualificados e a análises de especialistas do mercado.

A Neoenergia iniciou a operação comercial de uma nova subestação e dois trechos de linhas de transmissão em Mato Grosso do Sul. Os projetos fazem parte da última etapa do projeto Dourados, arrematado no leilão de abril de 2017. Os empreendimentos foram entregues com um ano de antecedência em relação ao prazo da Aneel. Segundo…