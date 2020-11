Neoenergia antecipa em três meses início das obras de Oitis

Se já for assinante, faça seu login Entrar Ou Nosso conteúdo é exclusivo para assinantes, mas você pode se cadastrar para continuar lendo e ainda ter acesso a 3 matérias por mês. (apenas para não assinantes) Cadastre-se aqui Ou O assinante da Brasil Energia tem acesso ilimitado a conteúdo exclusivo sobre todo o setor energético

A Neoenergia começou as obras do complexo eólico Oitis com antecipação de três meses em relação ao cronograma original. Os trabalhos foram iniciados na cidade de Casa Nova (BA), onde está localizado o parque Oitis 22. A licença de instalação foi obtida junto ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), além do alvará…