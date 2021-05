Neoenergia antecipa construção de parques solares no Nordeste Empreendimento possui capacidade instalada total de 149,3 MWp voltada para comercialização no mercado livre de energia

A Neoenergia iniciou a construção dos parques solares Luzia, localizados no Sertão da Paraíba. As obras do complexo solar estavam previstas para começar no segundo semestre de 2021, mas foram antecipadas após a emissão da licença de instalação pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente do Estado (Sudema). O empreendimento possui capacidade instalada total de…