Mundo terá 145 milhões de veículos elétricos em 2030, aponta AIE Vendas globais de carros elétricos aumentaram cerca de 140% no primeiro trimestre em comparação com mesmo período do ano passado

O estoque de veículos elétricos no mundo deve chegar a 145 milhões em 2030, segundo projeção da Agência Internacional de Energia (AIE) no relatório Global EV Outlook 2021, com base em políticas existentes atualmente. Se os governos acelerarem os esforços para atingir as metas climáticas, a frota global de VEs pode atingir 230 milhões de…