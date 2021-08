Mundo registra recorde de investimentos em renováveis no primeiro semestre Total de US$ 174 bilhões é o maior já registrado nos seis primeiros meses de qualquer ano, segundo dados da BloombergNEF

Novos investimentos em projetos e empresas de energias renováveis totalizaram US$ 174 bilhões no mundo no primeiro semestre deste ano, apoiados por financiamento recorde do mercado público e níveis recorde de capital de risco e compromissos de capital privado, de acordo com a empresa de pesquisa BloombergNEF (BNEF). Trata-se do maior total já registrado no…