MSGás estende contrato com a Petrobras até março

A MSGás exerceu a opção de prorrogar o contrato de fornecimento de gás natural com a Petrobras até março. Com isso, a empresa ganha tempo para analisar as propostas comerciais e fechar a negociação com os novos fornecedores. A distribuidora de gás do Mato Grosso do Sul pretende contratar a compra de 600 mil m3/d…