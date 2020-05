MME: Lei do Gás próxima de aprovação Ministro Bento Albuquerque trabalha com lideranças do Congresso para avalizar projeto em curto prazo

O MME está trabalhando com lideranças no Congresso para que o PL 6407/2013, conhecido como “Lei do Gás”, seja aprovado ainda neste semestre, afirmou o ministro Bento Albuquerque, durante o webinar “Diálogos da Rio Oil & Gas”, realizado pelo IBP na quarta-feira (20/5). Desarquivado no início do ano passado e, agora, com a tramitação impulsionada…